A la Une . Willy Incana soupçonné d'extorsion de fonds : "La majorité actuelle l'a lâché"

Le Portois faisait, ce mardi, par la voix de son avocat, une deuxième tentative pour sortir de prison. La robe noire a évoqué les pressions exercées sur son client par le co-auteur présumé Jean-Danio Morby tout en précisant qu'il n'y avait qu'une seule victime dans cette affaire d'extorsion de fonds. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 13:07





Ces derniers sont à nouveau sollicités pour se prononcer sur l'opportunité de remettre en liberté le quadragénaire incarcéré depuis deux mois. Les deux demandes étant très rapprochées, le mis en cause n'avait pas été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Domenjod et les débats se sont tenus en son absence. Willy Incana joue un rôle essentiel auprès des jeunes de la commune du Port. Il finance des clips et organise des concerts avec des têtes d'affiche. Et s'il est aujourd'hui en prison pour des faits qui datent de 2019, c'est parce qu'il s'appelle Incana. Un homme qui a rendu des services à l'ancienne majorité du Port et qui serait lâché aujourd'hui par l'actuelle. Voilà en substance ce que l'avocat du président de l'association Kritik Fé Avancé (KFA) a plaidé ce mardi matin devant les magistrats de la chambre de l'instruction.Ces derniers sont à nouveau sollicités pour se prononcer sur l'opportunité de remettre en liberté le quadragénaire incarcéré depuis deux mois. Les deux demandes étant très rapprochées, le mis en cause n'avait pas été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Domenjod et les débats se sont tenus en son absence.

Porteur d'affaires et médiateur



Me Iqbal Akhoun a affirmé que Willy Incana



Lors de ses auditions devant la juge d'instruction en charge du dossier, Willy Incana aurait choisi d'opposer le silence sauf pour dire que son association n'avait rien à voir avec les fonds récoltés Me Iqbal Akhoun a affirmé que Willy Incana avait agi sous les ordres de Jean Danio Morby , le supposé co-auteur dans cette affaire d'extorsion d'un gérant de station service saint-pierrois. Incarcéré pour des faits de même nature, ce dernier n'aurait pas encore été mis en examen dans cette affaire. Tous deux sont soupçonnés d'avoir contraint le propriétaire de ce commerce du centre- ville à leur verser plusieurs sommes en échange de pseudo services de sécurité. Les enquêteurs en charge de cette affaire ont de bonnes raisons de penser que ce gérant n'est pas le seul à avoir été victime des pressions des deux présidents d'associations qui, par ailleurs, confondraient les fonds de leur association et leurs comptes personnels.Lors de ses auditions devant la juge d'instruction en charge du dossier, Willy Incana aurait choisi d'opposer le silence sauf pour dire que son association n'avait rien à voir avec les fonds récoltés auprès du gérant de Saint-Pierre . Selon une source proche du dossier, il se serait montré confus dans ses explications, indiquant qu'il était porteur d'affaires mais également médiateur.

"Sa voiture a été incendiée"



Dans le répertoire téléphonique du leader de KFA, l'ensemble des stations service de l'île seraient répertoriées. Un élément qui interroge les enquêteurs mais aussi le ministère public invité à se prononcer sur la remise en liberté du quadragénaire. "Il se sert de sa notoriété pour terroriser ses victimes. Il faut laisser la possibilité à d'autres victimes de se faire connaitre ce qui sera impossible s'il sort de détention", a détaillé le représentant de la société.



Me Iqbal Akhoun, au soutien des intérêts de son client, a indiqué que celui-ci avait montré des réticences face au méthodes expéditives de Morby. "En échange, sa voiture a été incendiée. On a des soupçons", a indiqué la robe noire précisant qu'il était temps d'interroger tous les jeunes que son client avait aidés.



Après en avoir délibéré, les juges de l'instruction ont décidé de maintenir Willy Incana en détention provisoire.