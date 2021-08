A la Une . William Mendelbaum et Lise Van Dooren : un duo de pianistes jazz en concert au Vavang’Art

Le 5 septembre prochain, les pianistes William Mendelbaum et Lise Van Dooren se produiront sur la scène du Vavang’Art à l’Entre-Deux pour un concert unique. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Samedi 21 Août 2021 à 07:11

William Mendelbaum et Lise Van Dooren sont tombés sous le charme du piano dès leur plus jeune âge. Ils se sont tour à tour essayés au classique, à la variété pour finalement se consacrer pleinement au jazz.



"Le jazz est le miroir de soi. J’aime l’improvisation. Je parviens à m’exprimer librement", confie le pianiste réunionnais, qui a notamment fait ses classes au sein de l’Enseignement des musiques actuelles (EMA) de Saint-Leu.



William et Lise se rencontrent lors d’une session d’improvisation à l’issue d’un concert. Une alchimie opère. Puis, vient l’idée d’un concert en duo.



"Nos personnalités musicales se complètent. J’aime cette liberté dans le jazz, j’aime le fait qu’on ne soit pas obligé de suivre une partition écrite. Le jazz me pousse dans mes retranchements", poursuit Lise, originaire de la Bretagne.



Les deux artistes se produiront le 5 septembre prochain au Vavang’Art de l’Entre-Deux pour un concert unique au cours duquel un savant mélange d’improvisation et de reprises sera mis à l’honneur.







