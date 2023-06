A la Une . William Mendelbaum entre en compétition au prometteur Concours national de jazz de La Défense

Comme un goût de tournée d'été pour le pianiste de jazz William Mendelbaum. Après sa participation à un très sélect concours de jazz à Paris qui pourrait encore plus le propulser, son été se prolongera outre-Manche et outre-Atlantique. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 17:36





Au mois d’août-septembre, direction l’Amérique du Nord cette fois. "Je repars en tournée à New York et à Toronto où je jouerai dans deux grands théâtres. C'est là que se tiendront les cérémonies où je vais récupérer mes prix de compétitions internationales que j'ai remportés à New York et Toronto", dévoile le pianiste multi-récompensé qui arbore fièrement 15 Awards et peut-être un de plus dans quelques jours. Un bout de ciel réunionnais brillera sur le parvis de La Défense à Paris à l’occasion de La Défense Jazz Festival, le plus grand festival de jazz en Ile-de-France qui a lieu chaque année au mois de juin et qui est organisé par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.C’est là que se produira l’artiste réunionnais William Mendelbaum lors du Concours national de jazz de la Défense ces 28 et 29 juin, un concours aussi appelé à juste titre "Tremplin Jazz de la Défense" et qui existe depuis 1977.La sélection a déjà été féroce puisque seuls six artistes ou groupes d’artistes émergents se disputeront la victoire de la 46e édition de ce concours qui est réputé pour faire office de rampe de lancement pour les talents qui s’y présentent."Généralement, un ou deux ans après, les musiciens qui passent par cette compétition sont nommés aux Victoires du Jazz", expose-t-il l’importance de ce rendez-vous estival prometteur. "Je vais tout faire pour remporter le concours en tout cas", ambitionne le musicien qui compte bien profiter du festival pour s’enrichir des rencontres possibles avec les musiciens, les professionnels ou encore les programmeurs des radios spécialisées qui composeront d'ailleurs le jury et pourquoi pas taper dans l’oeil d'un label.Après un crochet par Londres où deux dates l’attendent dans des clubs, le pianiste reviendra à La Réunion pour participer le 29 juillet au festival Opus Pocus qui vibrera dans plusieurs villes de l'ouest et partager les notes de son piano à des ciné-concerts portés par la ville de Saint-Denis.Au mois d’août-septembre, direction l’Amérique du Nord cette fois. "Je repars en tournée à New York et à Toronto où je jouerai dans deux grands théâtres. C'est là que se tiendront les cérémonies où je vais récupérer mes prix de compétitions internationales que j'ai remportés à New York et Toronto", dévoile le pianiste multi-récompensé qui arbore fièrement 15 Awards et peut-être un de plus dans quelques jours.