William Mendelbaum : La magie du bout des doigts

William Mendelbaum avait 8 ans lorsqu’il posa les mains pour la première fois sur un clavier. A 12 ans, c’est déjà un autodidacte qui voue une véritable passion pour cet instrument. Il étudie seul les musiques actuelles et commence à jouer dans les bars quelques années plus tard.“J’ai commencé le piano jeune, ma mère avait acheté un mais ne l’utilisait pas, j’ai fini par m’y mettre par curiosité”.En 2015, souhaitant se professionnaliser, il entre en formation au sein de « EMA Réunion ». Loin de se décourager car l’enseignement est rude, il reste à l’écoute de tout et approfondit ses connaissances musicales. Il s’intéresse au jazz qu’il affectionne particulièrement avec des maîtres tels que Yann Martin, Jamy Pedro, Teddy Doris, Pierre Potin ainsi que Thüryn Mitchell. Personnage passionné, Il se fait rapidement remarqué et repéré pour ses talents de pianiste, d’improvisateur, et d’arrangeur. Pendant plus de 3 ans, William sera résident dans certains établissements de l’île et se représente dans de nombreux endroits.Lire la suite ici.