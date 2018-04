A la Une . William Childéric assassiné par un de ses élèves Nous l'apprenions vendredi 13, le photographe réunionnais William Childéric a été tué. Alors que les causes de sa mort étaient jusqu'à présent inconnues, un jeune homme a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un de ses élèves avec qu'il aurait un lien familial. Le mobile de son acte reste encore à déterminer.

Le photographe passionné, qui avait exercé pendant un temps au Quotidien, a été assassiné à Madagascar, ce vendredi 13 avril 2018. Les circonstances de sa mort n'avaient pas pu être éclaircies durant le week end. Mais un jeune homme de 21 ans a été placé en garde à vue pour meurtre à Anosy, comme le révèle L'Express de Madagascar.



Il s'agirait de l'un de ses apprentis, qui aurait un lien familial avec son instructeur. Le jeune homme aurait donc poignardé son professeur en photographie à son propre domicile, à Mangarivotra. L'assassin aurait été poussé par une bande de six individus. S'il ne donnait pas le coup de couteau mortel, c'est lui qui l'aurait pris à sa place. Pris de panique, il lui aurait ainsi porté un coup à la tête. Les six individus auraient, quant à eux, dérobé quelques objets personnels et de l'argent avant de s'enfuir. La valeur des biens volés n'a pas encore pu être chiffrée. Bien qu'extrêmement blessé, William Childéric a réussi à interpeller des gardiens à proximité. Ces derniers l'ont rapidement transporté à l'hôpital, mais le photographe n'a pas pu être sauvé.



L'arme serait un poignard et appartiendrait à la bande, qui, pour l'heure, n'a pas pu être retrouvée. L'homme de 21 ans a, quant à lui, pu être retracé après s'être également enfui.



Après l'assassinat, le jeune homme n'est pas rentré mais a envoyé un message à sa mère pour se confesser. La police a donc pu le piéger. Une fois interrogé, l'homme n'a pas nié l'homicide qu'il venait de commettre. Bien que l'auteur présumé des faits a été identifié, les raisons restent encore inconnues. Charline Bakowski Lu 911 fois





Dans la même rubrique : < > Qu’adviendra-t-il des acquéreurs des appartements Apavou en défisc? Coup de filet anti-drogue: La marchandise passait par Chronopost