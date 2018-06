C’est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition de Wilhiam ZITTE, artiste dont l’œuvre marquera assurément l’histoire de l’art à La Réunion. Cette œuvre, qu’il a d’abord développée en forme de combat pour la mémoire de l’esclavage, à partir de matériaux ordinaires - dont sa toile de jute - et avec des convictions inébranlables, est pionnière. Créateur du concept d’artcréologie, Wilhiam ZITTE a ancré son travail dans la société créole, explorant aussi les représentations contemporaines, comme celles de la religion populaire, dans une collecte et une recherche sans fin.



Forcément incompris à ses débuts, l’artiste a fini par devenir incontournable dans le paysage artistique, reconnu par ses pairs, consacré par des collections publiques et privées, il est l’un des rares plasticiens de notre île à avoir fait école.



De 1995 à 1999, Wilhiam ZITTE a été le directeur inspiré de l’Artothèque du Département. Dans ses choix artistiques, dans le dialogue qu’il a construit avec toutes les générations de créateurs, dans sa relation singulière aux publics, il aura laissé au service sa trace, personnelle et sensible.



Au nom du Département de La Réunion et des conseillers départementaux, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis.



Cyrille MELCHIOR - Président du Conseil départemental