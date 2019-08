WhatsApp et Instagram changeront de nom suite à leur rachat par Facebook

WhatsApp et Instagram devraient très prochainement changer de nom après avoir été rachetés par Facebook.



Elles deviendront ainsi "WhatsApp by Facebook" et "Instagram by Facebook" histoire d’afficher clairement leur appartenance à la firme de Mark Zuckerberg.



Le lien entre les trois applications sera désormais clair pour les utilisateurs, même s’il reste probable que ce nouveau nom bien plus long ne s’affiche pas sur les écrans de nos smartphones.



Facebook aurait l’intention de renforcer l’interactivité entre les trois plateformes tout en conservant leurs indépendances : il serait ainsi possible d’envoyer un message vers WhatsApp depuis Instagram par exemple.