Weza, l'appli qui donne la météo en live, vous offre des places de ciné

Depuis 2020, Weza est l'application 100% péi qui monte à La Réunion. Le concept? Donner une météo participative et fiable en photo et partager. Dans notre île aux multiples climats, Weza est très vite devenue indispensable pour ses utilisateurs. Aujourd'hui c'est également au cinéma que l'appli dédiée au temps vous emmène. Par JC Robert - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 15:00

Des places de cinéma à mériter ! Comment gagner des places de cinéma avec Weza?

Le principe est simple, plus l'utilisateur de l'application prendra de photos du temps qu'il fait, plus son classement de contributeur augmentera. Les 20 meilleurs contributeurs de l'application du 03 Février au 16 février 2022 se verront remettre deux places de cinéma pour



Pour jouer :

Conditions de participation : Etre résident sur l'île de La Réunion

S'identifier sur l'application Weza (posséder un compte lié à une adresse e-mail)

Les 20 meilleurs contributeurs de l'application du 03 Février au 16 février 2022 se verront remettre deux places de cinéma pour le film de leur choix dans l'une des salles du réseau ICC : Le Cinépalmes de Sainte Marie, Le Ritz de Saint Denis et le Rex de Saint Pierre. Voir les CGU du concours sur le site de WEZA

Le sens du timing



Se fier au temps qu'il fait et non à celui qui était prévu : telle est Weza ! Avec l'arrivée imminente du cyclone Batsirai et durant cette période cyclonique, l'application permettra de prévenir les risques de déplacements dangereux grâce aux contributions de la communauté.Se fier au temps qu'il fait et non à celui qui était prévu : telle est Weza !