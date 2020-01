Wello: Le véhicule solaire et connecté né à La Réunion bientôt à Las Vegas pour une future commercialisation

Le véhicule Wello a vu le jour sur notre île. Le trois-roues, aujourd'hui appelé Family, a pu naître en 2014 grâce au soutien de la Technopole de Saint-Denis. La ville de la Possession est la première à l'avoir testé. Il a aujourd'hui traversé l'Océan pour rejoindre la métropole, avec une nouvelle phase de test à Millau.



Le Wello va également être testé au Mans. Ils y seront produits industriellement, ainsi qu'à La Réunion. En attendant, la start-up française va se rendre à Las Vegas du 7 au 10 janvier, pour le Consumer Electronics Show (CES) et ainsi espérer voir leur produit se commercialiser.



Il s'agit d'un véhicule fonctionnant grâce à l'énergie solaire, qui lui offre une plus grande autonomie sur route, à savoir 100 kilomètres. Le Wello est capable d'aller jusqu'à 25km/h. Il a également une capacité d'emport à l'arrière de 80 kilos.



Ce triporteur est également un véhicule connecté. Des capteurs permettent de localiser le véhicule, de gérer le niveau de la batterie ainsi que la vitesse, ou encore de relever d'éventuels problèmes pour anticiper leurs réparations.



Avec ces trois roues -deux à l'avant, une à l'arrière- il offre une parfaite alternative entre un deux roues classique et un véhicule standard. Bien qu'il dispose de clignotants ou encore de feux avant/arrière, le Wello est inscrit dans la catégorie vélo. Les usagers n'ont donc pas besoin de permis spécifique pour le conduire. Ils peuvent rouler sur les pistes cyclables et n'ont pas besoin d'assurance.