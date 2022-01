A la Une . Wejdene est à l'île Maurice

La chanteuse française était programmée pour le Festival Zouk à Saint-Paul ce samedi. Mais la dégradation de la situation sanitaire a obligé l'organisation à décaler l'événement au mois de mai. Wejdene n'a pas pour autant annulé son voyage dans l'océan Indien et se trouve actuellement à l'île Maurice. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 07:47





Elle s'était éloignée des feux des projecteurs après sa participation à Danse avec les Stars. Wedjene passe une semaine de vacances à l'île Maurice avant de reprendre sa tournée en métropole. Elle devait être la tête d'affiche du Festival Zouk à Expobat Saint-Paul ce samedi. Mais l'explosion des cas de coronavirus a engendré de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu dès 21 heures en plus de l'interdiction des concerts debout. DJ Skam a donc reporté l'événement musical au 14 mai prochain La chanteuse Wejdene n'a cependant pas annulé son séjour dans l'océan Indien. Elle est de retour sur les réseaux sociaux et on la voit se prélasser sur les plages de Maurice.Elle s'était éloignée des feux des projecteurs après sa participation à Danse avec les Stars. Wedjene passe une semaine de vacances à l'île Maurice avant de reprendre sa tournée en métropole.