Weekend: nuits fraîches, des averses possibles sur l'Est Samedi soir

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

en cette fin d'après midi on observe des averses comme prévu ce matin vers Colimaçons mais ces averses sont même descendues jusque la région de Saint Leu

.

Ce soir les températures chutent rapidement dans les hauts.

la nuit prochaine les nuages se dissipent dans leur majorité même si de modestes entrées maritimes sont possibles sur le Sud-Est notamment.

Quelques averses isolées et peu significatives restent possibles sur les flancs du volcan ou sur le Nord-Est.

On attend des minimales absolues autour de 5° au Maïdo/volcan , Bourg Murât et Cilaos alors que sur le littoral la fourchette variera entre 16° et 19°.

3:

Samedi matin

4:

Samedi après midi

5:

le vent assez faible est établi à l'Est Sud-Est

.

La haute mer est houleuse.

2019 JUILLET 05 17h25Graphique: une petite dégradation pluvieuse est possible sur le Nord et l'Est dans la soirée de Samedi à Dimanche. Arome. METEO FRANCEune nouvelle matinée ensoleillée fait suite aux précédentes.Les sommets de l'île sont admirés sous un beau soleil d'hiver austral.Après la fraîcheur du matin les températures repartent à la hausse et sont souvent supérieures aux normales de saison en fin de matinée.le risque pluvieux reste faible sur la moitié Ouest et le soleil résiste encore bien localement.Les maximales attendues vont de 15° au Maïdo et au volcan à 27/28° à Grand Fond/Saint Gilles en passant par 26/27° sur le Chef-lieu et à Saint Pierre.En revanche des nuages s'approchent des côtes Est et Nord en fin d'après midi et peuvent apporter des averses en soirée sur le littoral et les hauteurs associées de ces régions.On ne s'attend pas une détérioration marquée mais un temps simplement plus humide après ces soirées sèches. Toutefois on confirmera cette prévision demain.Température du lagon: autour de 24.5°.Sur ce je vous souhaite une douce nuit et espère vous retrouver demain si vous le voulez bien.Patrick Hoareau.