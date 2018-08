Weekend gourmand à la Grotte du Peuplement

Pour la troisième année consécutive, le projet pique-nique Pipangaille ne dérogeait pas à la tradition. Ses organisateurs ont choisi, une fois encore, la Grotte du Peuplement pour faire découvrir l’art culinaire dans un lieu chargé d’histoire. De la cuisine à la pâtisserie, plusieurs ateliers ont été proposés au public avec deux chefs cuisiniers qui ont fait le déplacement de la métropole afin de vous faire découvrir des saveurs exceptionnelles : Jeanne Gourdé et Marie-Jocelyne Bruitier.



« Cette année, nous avons voulu donner une autre dimension à cette manifestation et l’ouvrir au public en proposant par exemple un atelier de pâtisserie. Les personnes présentes ont pu apprendre comment confectionner un roulé avec l’association les Toques Blanches, (re)découvrir les légumes lontan ou bien s’entraîner à étaler la pâte à sucre avec un chef pâtissier. Par ailleurs, des dégustations de miel péi ont été proposées par un apiculteur ainsi que des produits fait-main fabriqués par une association saint-pierroise », précise Olivier Modely, blogueur culinaire et secrétaire adjoint des Toques Blanches de La Réunion. En marge de cette manifestation, et parce qu’il faut pratiquer une activité physique régulière, une initiation à la boxe et au Muay-Thaï était proposée aux enfants présents.