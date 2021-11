Week-end prolongé de la Toussaint : 25 permis retirés, 15 mises en fourrières

Au cours de ce long week end de la Toussaint, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, en vue de sécuriser les déplacements des familles réunionnaises.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 26

NOMBRE D INFRACTIONS : 156

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 25

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 16

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 8

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 25 dont 15 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 7

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 6

NOMBRE DE VITESSES : 28 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 18

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 24

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 20

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 11

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 14

NOMBRE DE GARDE A VUE : 2



FAITS PARTICULIERS :



Le vendredi 29 octobre 2021 entre 14h et 18h, les brigades motorisées de Saint-Benoît et Saint-Paul ont réalisé sur le secteur de Sainte-Marie, un service orienté sur la sécurité, les nuisances et la pollution des véhicules. 8 infractions ont été relevées, dont 3 ceintures de sécurité, 1 défaut d’équipement deux-roues motorisé, 2 pneus lisses, 1 échappement modifié sur motocyclette et 1 défaut de contrôle technique. 2 immobilisations de véhicules ont été prononcées.



Samedi 30 octobre, de 10h à 12h30, dans l’agglomération de Saint-Benoît, les gendarmes de la compagnie ont mis en place un service de contrôle des mobilités, en portant l’effort sur la sécurité et les priorités : 34 infractions ont été constatées, soit 12 téléphones, 8 ceintures, 9 stop, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d’assurance, 1 défaut de contrôle technique, 2 stationnement interdits…



Dimanche 31 octobre 2021 à 21h00, les gendarmes de la compagnie de ST Paul, interceptent sur la RN1 à Cambaie commune de Saint-Paul, une automobiliste alors qu'elle ne respecte pas les distances de sécurité avec un véhicule qui la précède et qu'elle finit par dépasser sur une ligne blanche axiale continue. Lors du contrôle, les militaires constatent que cette dernière semble être fortement alcoolisée et/ou sous effet de stupéfiants. Le dépistage de son imprégnation alcoolique se révèle positif tandis que le test salivaire est négatif. Pour autant, pendant que l'intéressée cherche ses papiers, les militaires constatent qu'elle détient également deux sachets d’herbe de cannabis pour un poids total de 3,6 grammes. De son contrôle, il en ressort également que la conductrice n'est pas titulaire d'un permis de conduire et que son véhicule n'est pas assuré. Elle a été placée en garde à vue et son véhicule immobilisé a été mis en fourrière.



Dimanche soir de 22h00 à 01h00, sur le secteur de ST Gilles et ST Marie, les motocyclistes de l’EDSR ont mis en place deux contrôles de zones, orientés sur la sécurisation des axes et les conduites addictives. 16 infractions, dont 11 alcoolémies et 2 conduites sous stupéfiants, ainsi que 1 refus de se soumettre au contrôle, 1 conduite à gauche et 1 pneu lisse ont été relevées, motivant 4 mises en fourrières immédiates.



