A la Une . Week-end prolongé de Noël : Plus de 90 infractions relevées

Au cours de ce week-end prolongé de Noël, plusieurs opérations de contrôles routiers ont été menées par les forces de l'ordre. Au total, 97 infractions ont été relevées aussi bien par les policiers que par les gendarmes.



Côté police, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé du 22 au 25 décembre 2017 permettant de relever 15 délits : 1 conduite en état d'ivresse, 8 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 6 défauts de permis. Au cours de ces différents contrôles, les forces de Police locales ont également procédé à la constatation de 40 diverses infractions au Code de la Route.



Du côté des gendarmes, les motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont relevé au total 57 infractions dont 40 génératrices d'accidents graves. Parmi elles : 13 alcoolémies dont 6 délits (taux supérieur ou égal à 0,40 mgl par litre d'air), 23 excès de vitesse dont un conducteur circulant à 102 km/h en agglomération de Saint-Paul. Ces infractions ont entraîné la rétention immédiate du permis de conduire pour ces sept usagers (6 pour l'alcool et un pour la vitesse).



Les militaires ont également relevé 3 refus d'obtempérer (auteurs en cours d'identification) et 5 conduites sans permis ou sous le coup d'une suspension. Par ailleurs, l'EDSR déplore que sur les vingt fois où il intervenu sur des accidents de la circulation, 7 alcoolémies positives ont été constatées. "Ces résultats prouvent que malgré la multiplication des avertissements et les efforts déployés par les forces de l'ordre, encore trop d'usagers s'affranchissent des règles élémentaires de conduite", indique l'EDSR. NP Lu 564 fois





