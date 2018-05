Week-end prolongé: Près de 200 infractions relevées par la police

Comme les gendarmes, les effectifs de police ont réalisé des contrôles routiers lors de ce week-end prolongé. Du 18 au 21 mai, 38 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées par 139 fonctionnaires, permettant de relever 194 infractions dont 23 délits.



Ont notamment été constatés six conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,65 et 1,25 mg/l d'air expiré), 12 défauts d'assurance, 5 défauts de permis de conduire, mais aussi 171 autres diverses contraventions au code de la route dont 32 excès de vitesse, 12 usage du téléphone au volant, 17 défauts de contrôle technique, 10 défauts d'équipement.