"Week end no sport", Saint-Paul rejoint le mouvement

Considérant que le sport participe au développement de liens sociaux, au bien vivre ensemble et qu’il représente un volet important de notre économie



Considérant que notre collectivité, comme toutes les autres, participe largement aux dépenses liées au sport



Considérant que la baisse significative des dotations de l’Etat et l’annonce de la suppression de 1 600 postes d’ici 2022 fragilisent l’avenir du sport



Considérant que dans un contexte budgétaire contraint, il sera difficile aux collectivités d’assurer la pérennité de ses équipements et garantir le meilleur accueil aux grands événements et de manière générale à tous ceux qui pratiquent une activité sportive



Considérant que le mouvement « Pas de sport ce week-end » dont l’objectif vise à obtenir les moyens financiers nécessaires au financement du sport est justifié



La ville de Saint-Paul rejoint le mouvement « week-end no sport » organisé ces 22 et 23 septembre 2018 et décide de fermer tous les équipements sportifs sur son territoire ce week-end.