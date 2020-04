Webinaires : Deux rendez-vous à ne pas manquer pour les scolaires !

Enseignants et professeurs, le 5 mai prochain, participez à la découverte du patrimoine saint-paulois avec vos élèves ! Le premier webinaire* s’adresse aux élèves du cycle 1 à 3 (de la maternelle au CM2), il se déroulera le mardi 5 mai à 14h. Dans la foulée, un second webinaire se tiendra à 15h30 à destination des collégiens et des lycéens. Inscrivez votre classe !



À noter : Les inscriptions sont obligatoires par mail – patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 34 58 77.

*Webinaire : Le webinaire est une abréviation de web et de séminaire. Il désigne donc une conférence en ligne à laquelle les internautes peuvent participer sans quitter leur domicile, en visionnant la formation à partir de leur ordinateur.