Communiqué Webinaire : L'économie circulaire à l'heure de la loi AGEC

Les étudiants de Master 2 Économie appliquée parcours développement durable et aménagement du territoire de l’Université de la Réunion organisent prochainement un Webinaire qui se tiendra le 2 mai prochain, au MEDEF. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 15:23

L'économie circulaire à l'heure de la loi AGEC : où en est-on trois ans après ? : Le webinaire sur l'économie circulaire et la loi AGEC, organisé par les étudiants en master 2 économie appliquée de l'université de la Réunion en partenariat avec le MEDEF, approche à grands pas ! Date : 02/05/2023 Heure : 14h-15h30 Au programme de ce webinaire d'1h15, des intervenants de renom viendront partager leur expertise et leur expérience dans le domaine de l'économie circulaire et de la loi AGEC : ● Monsieur Didier FAUCHARD, président du MEDEF Réunion, pour l'ouverture ● Madame Caroline LESAGE, consultante RSE chez Isodom pour une introduction sur les contours de la loi AGEC ● Monsieur François-Michel LAMBERT, président de SOROA, pour une vision globale de l'économie circulaire à l'échelle nationale et locale ● Monsieur François HERMET, Maître de conférences en sciences économiques à l'université de la Réunion, pour un bilan chiffré de la loi AGEC 3 ans après sur le territoire réunionnais ● Monsieur Jérémy FERRER, ingénieur QHSD chez Bourbon Packaging et Monsieur Laurent BLERIOT, directeur général de l'entreprise CYCLEA, pour un retour d'expériences et perspectives. Le webinaire est ouvert à tous et s'adresse particulièrement aux entreprises et associations. Ne manquez pas l'occasion d'approfondir vos connaissances sur ces sujets d'actualité et de participer aux échanges avec nos intervenants de qualité. Inscrivez-vous gratuitement ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wdH00aRd0f2Phyiku-GCzCCU_u-0ogzTom7nQbxrVXDcmA/viewform?fbclid=IwAR3KdaeHgH0NsDqo43gEo05fPp8LQ8Y02z64RsBW8I mEW3B3X2DBRZzwMDU Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour couvrir cet événement et vous invitons à nous contacter pour toute demande d'information complémentaire.