Waze : Les forces de l’ordre peuvent bloquer le signalement d’un contrôle routier

Le blocage des signalements ne pourra pas durer plus de douze heures, et sera limité à un périmètre de 10 km autour du contrôle routier concerné.



Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités votée vendredi soir dernier à l’assemblée nationale, les forces de l’ordre peuvent désormais interdire les signalements d’un contrôle routier sur les applications d’assistance à la conduite (Waze, Coyote etc).



Que les automobilistes se rassurent, les contrôles de vitesse ne seront pas concernés. Ces interdictions ne pourront s’appliquer qu’en cas d’alerte enlèvement, de terrorisme ou de contrôle d’alcoolémie.



L’objectif est de retirer de la circulation les automobilistes dangereux tels que des évadés de prison, ou des terroristes en fuite, a indiqué le rapporteur LREM de la loi Zivka Park.



Une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 euros attend les exploitants des applications qui ne respecteraient pas l’interdiction.