A la Une . Wauquiez organise un dîner à 100.000 euros, l'opposition lui demande de régler la note

Après les révélations de Mediapart, le groupe écologiste de la région Auvergne - Rhône-Alpes a alerté la chambre régionale des comptes et signalé les faits au procureur. Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 07:18

Le président de la région Auvergne - Rhône-Alpes a utilisé 100.000 euros d’argent régional pour un dîner mondain organisé au château de la Chaize, dans le Beaujolais, réunissant 90 personnalités, a révélé Médiapart. Une information qui a suscité un tollé.



Si la Région met en avant un événement visant à "créer des synergies entre acteurs régionaux", le repas à plus de 1000 euros par convive aux frais du contribuable fait grincer des dents.



Des élus d’opposition ont fait un signalement au procureur de la République afin que "soit levé tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêt". La Chambre régionale des comptes a également été saisie par les Verts.