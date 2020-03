Suite à la finale régionale du Water Tech Hackaton, qui a eu lieu le 14 décembre dernier à Techsud, le lauréat réunionnais CANNECTO s'est envolé pour la finale internationale le 27 février dernier, à l'institut botanique de Montpellier. Les projets CANENCTO et ECO'POO ont représenté La Réunion lors de la finale internationale qui s'est déroulée le 27 février dernier à l'Insitut Botanique de Montpellier. Accompagnés et coachés par les représentants de l'Université de La Réunion, Telesphore BROU et de la Technopole de La Réunion, Jérôme BEAUDEMOULIN, les finalistes réunionnais ont pu se confronter aux finalistes internationaux.



Après délibération, le projet réunionnais CANNECTO s'est distingué devant 2 projets Montpelliérains ( projet DEDALE et Projet LI'EAU). Au vu de la qualité des projets et des équipes internationales engagés, c'est une prestation majeure qu'a réalisé l'équipe CANENCTO lors de cette finale. Le second projet réunionnais engagé ECO'POO, s'est aussi distingué avec une présentation saluée par de nombreux membres du jury.