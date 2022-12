A la Une . Warren Barguil et Julien Absalon prêts pour la 0-3000 !

Le triathlon "0-3000" surnommé "La Verticale" accueille cette année des stars du sport français. Julien Absalon, ancien VTTiste de haut niveau, et Warren Barguil, cycliste de renom, participent ce samedi au défi de rallier le lagon de Saint-Pierre au sommet du Piton des Neiges. Par Régis Labrousse, Alexandre Robert - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 16:43

La "0-3000" est l'une des épreuves sportives les plus difficiles organisées à La Réunion et représente un événement unique en son genre dans le monde. Les athlètes qui prennent le départ samedi matin de cette course vont parcourir 1,5 kilomètre à la nage dans le lagon de Saint-Pierre, 45 kilomètres à vélo jusqu'à Cilaos et 10 kilomètres de course à pied jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Les participants pourront choisir de réaliser la course en relai ou de se limiter à un duathlon.

Une star du cyclisme au rendez-vous



Warren Barguil portera le dossard n°1 pour son tout premier triathlon. Mais le coureur cycliste professionnel devrait se battre aux avant-postes. Le sportif est notamment champion de France 2019 mais a aussi obtenu des distinctions importantes sur le Tour de France où il a décroché le maillot de meilleur grimpeur et le prix de la combativité lors de l'édition de 2017. Le Morbihannais a aussi décroché un Top 10 sur la Vuelta (Tour d'Espagne) en 2014.



Grièvement blessé dans une chute massive lors du Tour de France 2021, Warren Barguil a connu un retour en forme avec deux victoires en début d'année. Il s'est illustré lors de La Grande Boucle cette année mais a dû abandonner après avoir contracté le coronavirus.



Le coureur Arkéa-Samsic profite de la trêve hivernal pour réaliser l'un de ses rêves, participer à un triathlon, tout en maintenant sa forme physique.



Un ancien sportif de très haut niveau au rendez-vous



Julien Absalon est l'autre star qui prendra le départ de la 0-3000 ce samedi. Le double champion olympique et quintuple champion du monde - pour ne citer que ces performances - se lance lui aussi le défi de terminer "La Verticale".



Ce sera aussi le premier triathlon pour Julien Absalon qui assure ne plus se considérer comme un compétiteur mais toujours un amoureux du sport. Il espère franchir la ligne d'arrivée avant tout et profiter des paysages de La Réunion.



Le Vosgien applaudit le concept de la 0-3000 et se dit heureux de participer à une épreuve qui n'existe nulle part ailleurs. Moins à l'aise dans l'eau, très habile sur deux-roues, il devrait être très performant mais espère surtout avoir tout de même assez d'énergie pour terminer l'ascension du Piton des Neiges.



Photos : Alexandre Robert