Wakashio : Le fioul plus toxique que prévu ?

À la veille d’une grande mobilisation des opposants au Premier ministre mauricien, de nouvelles révélations explosives. Le fioul que contenait le vraquier pourrait être plus toxique que les normes l’imposent. Alain Malherbe, personnalité du monde maritime à l’île Maurice et opposant au gouvernement, dénonce l’attitude des autorités mauriciennes qui tentent de cacher de nombreux éléments, tout en essayant de tirer profit de la situation. Par NP - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 17:27 | Lu 467 fois

Le naufrage a tristement libéré des tonnes de fioul sur les plages mauriciennes, mais il aura également permis de libérer la parole sur les pratiques du gouvernement. Le désastre a déclenché de nombreuses manifestations en août dernier suite aux nombreux scandales politiques qui ont été révélés par ce drame.



Alain Malherbe est le directeur général d’Island Maritime Services à l’île Maurice. Personnage important du milieu maritime mauricien, il est également un farouche opposant au Premier ministre. Dans un texte adressé à de nombreux médias, il fait de nouvelles révélations sur cette affaire et explique comment le gouvernement tente d’en tirer profit.



Zinfos974 a pu le contacter et obtenir en exclusivité ce fameux texte, qui sera publié samedi lors de la grande mobilisation des opposants à Pravin Kumar Jugnauth et son gouvernement.



Le texte d'Alain Malherbe:



Le Japon accorde un prêt de Rs 11.7 milliards à Maurice.



Avec le Gouvernement mené par Pravin Kumar Jugnauth, on ne parle plus de millions…mais de milliards.



Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy annonce la signature d’un accord avec le Japon pour un prêt de Rs 11.5 milliards dont Rs 226 millions seront utilisés pour l’acquisition de Maritime Safety and Security Equipment.



Maritime Safety and Security Equipment ne veut absolument rien dire aussi longtemps qu’une liste détaillée ne vienne stipuler de quel/s equipment/s il s’agit. Quoi qu’il en soit, il semblerait que nous devons désormais louer le fait que le Wakashio soit venu s’échouer sur nos côtes. Cet échouage nous donnant ainsi accès à des financements afin de nous équiper en « Marine Safety & Security Equipment » !



Bien évidemment et même avec un taux d’intérêt de 0.01% sur une période de 11 ans, ce sera encore et toujours le peuple qui devra en faire les frais.



N’aurait-il pas été bien plus sage de se munir de ces fameux équipements avant de verser inutilement Rs400millions dans les caisses de Liverpool ?



Avec tous les scandales politico-financiers qui sortent de terre et qui sont régulièrement dénoncés par les Avengers, le drame du Wakashio perd de son importance même si une cour d’investigation siège en ce moment afin de connaître les vrais motifs ou raisons de ce drame.



Selon les recoupements de certaines informations révélés par FORBES, la firme BWSC (Burmeister & Wain Scandinavian Contractor) qui est à la base de l’installation du moteur de la centrale Saint-Louis sujet a un énorme scandale financier provocant la démission (ou la mise a pied) du ministre Collendavelloo, serait une subsidiaire de Mitsui E&S. MOL (MITSUI OSK LINE) étant les propriétaires du Wakashio !!!



Selon Forbes toujours, le fioul brûlé par le Wakashio était de qualité douteuse avec un taux de ‘sand metal’ de 32mg par kilo de fioul, plus du double du seuil de tolérance. Certaines ONG craignaient même que ce mélange dangereux ait pu être la cause de la mort des dauphins et ait exposé les humains à de forts risques de cancer.



La question que l’on devrait se poser : puisque c’est un moteur de navire que BWSC a installé à la Station de St Louis, quelles qualité et grade de fioul brûle donc cette station ? Notre air est-il pollué par ce mélange toxique ?



La population mauricienne ne sait toujours pas quels sont les résultats d’autopsies pratiquées sur les dauphins morts. Certaines rumeurs prétendent que des tests ultrasons, faits en mer par les autorités, seraient la cause de ces décès. À ce jour, aucun rapport officiel n’a été dévoilé et/ou publié.



Selon Forbes, les documents officiels émanant de MOL confirmeraient qu’ils étaient effectivement au courant des problèmes que présentaient les produits embarques par le Wakashio pour ses machines. Il semblerait aussi que certaines instructions spécifiques aient été envoyées aux ingénieurs à bord du Wakashio afin que des attentions particulières soient portées aux moteurs.



‘MOL Fuel Quality Testing System’ aurait révélé que l’examen des échantillons du fioul du Wakashio aurait identifié des particules dangereuses dans le produit. Coïncidence ou pas, il semblerait que ce fut pratiquement au moment ou les échantillons arrivèrent chez MOL que le Wakashio quitta sa trajectoire initiale pour s’approcher dangereusement de Maurice.



Je ne crois pas aux coïncidences. Trop d’éléments s’emmêlent et se démêlent dans la tragédie du Wakashio. La lenteur plus que légendaire du Gouvernement, les interminables réunions, les unes plus inutiles que les autres, les mensonges quant aux barges attendues pour le pompage de l’huile alors que ces mêmes barges opéraient 24/24 dans Port-Louis, l’anniversaire des garde-côtes le 25 juillet** que j’ai dévoilé il y a plus d’un mois dans un de mes posts sur Facebook. Étonnant n’est-ce pas ?



Il devient donc évident que le cover-up (ce qui couvre quelque chose NDLR) est à la hauteur des bonnes intentions du Japon quant à son fameux prêt de Rs11.5 milliards. Il y a des choses en hauts lieux que ce genre de tractions devraient pouvoir étouffer…



Mais n’oublions pas les morts du remorqueur de la MPA, le Sir Gaëtan qui sont aussi directement liés au Wakashio…..



Souhaitons que dans un avenir très proche, toute la lumière sera faite sur cette histoire, somme toute fatidique pour notre Île et pour notre population en général.



** La NCG entra en opération le 25 juillet 1987





