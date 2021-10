A la Une . Wahbi Khazri établit un record avec un lob exceptionnel

​Le joueur de Saint-Etienne Wahbi Khazri a inscrit, samedi face au FC Metz, son 7ème but de la saison mais a surtout effacé des tablettes un record vieux de huit ans. Par LG - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 10:49

Il est bien parti pour être désigné plus beau but de la saison. Le but marqué par l’international tunisien Wahbi Khazri lors de cette 12ème journée de championnat de Ligue 1 entre d’ores et déjà dans l’histoire du championnat de football.



Il devient tout simplement le but le plus lointain (68 mètres) inscrit en Ligue 1 depuis qu'Opta collecte les données de la première division de football en France, soit depuis la saison 2006/2007.



L'attaquant de l'AS Saint-Étienne a profité du manque de vigilance du gardien adverse qui avait quitté ses cages alors que ses coéquipiers venaient de bénéficier d’un corner. Le coup de pied de coin dans le camp adverse n’a rien donné pour les Lorrains qui menaient à ce moment-là 1-0 et c'est là que Wahbi Khazri s'est emparé du ballon. La suite se raconte en vidéo...



Le précédent record du but le plus lointain inscrit en L1 était détenu par Saber Khlifa, joueur d’Evian-TG. Il avait décoché une frappe de 64 mètres contre Nice (4-0).



Malgré ce but magique, l’AS Saint-Etienne n’est pas au mieux en championnat. Les Stéphanois occupent la 20ème place en L1. Seul Wahbi Khazri signe un début de saison à la hauteur des espérances des supporters avec 7 buts inscrits sur les 12 marqués au total par son équipe.

👨🏽‍🍳 Spécialités 100% tunisiennes 🌶🔥



1. Wahbi Khazri 🇹🇳 (68 mètres) : 2021 vs Metz 🚀

2. Saber Khalifa 🇹🇳 (64 mètres) : 2013 vs Nice 🚀#Ligue1UberEats 🇫🇷👌🏽 pic.twitter.com/VilfMAon2L — L’Aɪɢʟᴇ ᴅᴇ Cᴀʀᴛʜᴀɢᴇ 🇹🇳🦅 (@Aigle2Carthage) October 30, 2021

💬 "Un beau but qui récompense le travail des collègues"



Déçu par le résultat final de ce #FCMASSE (1-1), Wahbi #Khazri revient sur son chef d'œuvre avec une pensée pour ses coéquipiers 👇 pic.twitter.com/KPY1Xjdy8F — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 30, 2021