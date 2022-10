Rubrique sponsorisée WaRoox met une touche d’art sur les murs de la Maison Serveaux

Publié le Samedi 29 Octobre 2022

Saint-Paul, Ville d’art et d’histoire, a inauguré la fresque du graffeur WAROOX ce mercredi 26 octobre 2022, dans le cadre de la Somèn kréol. Cette œuvre éphémère recouvre désormais pour longtemps les murs de la Maison SERVEAUX, siège du pôle culturel.

L’expression contemporaine redonne un cachet à cette bâtisse historique qui retrouve un dynamisme comme le rappelle la première Adjointe aux Affaires culturelles Suzelle BOUCHER.

Chargée par le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de le représenter, l’élue a accueilli Gaëlle ROBERT, responsable de l’antenne Ouest de l’École de la deuxième chance et Emmanuelle MOUCOUVEA, responsable de projet de l’antenne Ouest de l’École de la deuxième chance.

Les autres élu·es du Conseil Municipal ont assisté aussi à cette inauguration.

La culture : créatrice de liens

La culture tisse des liens et des passerelles entre les artistes et le public. C’est toute la logique de transmission qui a guidé WaRoox dans les ateliers organisés ces derniers jours. Ainsi, trois jeunes femmes et trois jeunes hommes de 17 à 19 ans de l’École de la deuxième chance l’ont aidé à créer cette fresque.

La culture contribue à édifier des ponts entre les femmes et les hommes. Le partenariat noué par la Municipalité de Saint-Paul avec WaRoox constitue la traduction concrète. Les jeunes de l’École de la deuxième chance peuvent être fiers de leur travail.

C’est une expérience enrichissante mais surtout un pas supplémentaire vers la voie de l’insertion en direction du monde professionnel. L’un des rôles de la Municipalité vise également à susciter les vocations. La jeunesse constitue un enjeu capital pour l’équipe municipale.

La jeunesse : enjeu central pour Saint-Paul

Saint-Paul compte plus de 19 561 habitants âgés de 11 à 26 ans soit près de 20 % de sa population. La voie suivie par WaRoox doit les inspirer. Ce kréol, né en 1988, commence le graf au début des années 2000. Il s’envole vers l’Australie pour une école de design et de graphisme.

Direction ensuite Paris où il expose à la Halle Saint-Pierre à Montmartre, à la Slow galerie et à la galerie Imagine de Bordeaux. Il multiplie les battles artistiques et les expositions collaboratives à but caritatif. À la Fab « Fondation Agnes B », ainsi qu’à la fondation Yann Arthus BERTRAND.



