International WRC Monte-Carlo : Un couple filmé en plein ébat sexuel par la caméra embarquée d'un pilote

Lors d’une étape du rallye de Monte-Carlo, dans les Alpes-Maritimes, un couple en plein ébat sexuel en bordure de route a été filmé par la caméra de la voiture du pilote grec Jourdan Serderidis. Par P.J - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 06:39

Ils n’oublieront pas d’aussitôt cette 91e édition du Rallye Automobile de Monte-Carlo. Un couple a été filmé en plein ébat en bordure de route, dans la nuit du 19 janvier dans les Alpes-Maritimes. L’extrait vidéo a fait le tour de la Toile, rapporte le Huffingtonpost.



En cette nuit d’hiver, ce jeune couple en bordure de route a été filmé par la caméra embarquée du véhicule du pilote grec Jourdan Serderidis et de son copilote Frédéric Miclotte, lors de la 2e étape de cette course. En effet, sur un extrait vidéo de la caméra du pilote de 58 ans, il possible d’apercevoir un couple, sur le bas-côté de la route, en plein activité sexuelle.



Partagée par un journaliste de L’Équipe, la séquence de quelques secondes a amusé les internautes. Toutefois, sur Twitter, certains ont signalé la présence d’une tierce personne, laissant planer le doute sur une éventuelle mise en scène humoristique.





👀 Un couple en plein ébat, pris dans les phares d’une voiture (et par la caméra) en plein rallye de Monte-Carlo #WRC #HotSpot pic.twitter.com/LEj18clWCt

— Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 20, 2023