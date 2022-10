A la Une . Vynkéti revient sur la scène musicale

Après une décennie d’absence, le chanteur originaire du Port reprend le micro avec un titre intitulé “Somm ou”. Vynkéti n’entend pas s'arrêter là... Par SF - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 11:37

"Militant", "Jeness vagabond", "Kréol fort", "Da kour", ou encore "Kisa la dit", Mathieu Kevin Gilboire alias Vynkéti a fait chanté La Réunion dans les années 2010, et marqué au passage toute une génération, avant de disparaître du paysage musical local.



"Moin l’a parti parce que ma gagne travail"



L’interprète de “En france” a quitté l’île pour l’Hexagone après son deuxième album. Malgré son succès, l’artiste a fait un choix cornélien pour améliorer sa situation familiale : “Moin lé papa, mi té trouve pas travail La Réunion. Moin l’a parti parce que ma gagne travail en Suisse, mi té chauffagiste", confie t-il.



Une fois installé à Evian, Vynketi devient Kévin, un Réunionnais expatrié dans l’Hexagone qui connait des début difficiles : "Quand ma pose mon pié ici, la fatigue à moin, la fait à moin un vide. Pas trop longtemps après que m’a arrivé, n’avait l’hiver. Mon famille, la chaleur La Réunion, quasiment tout… té un sacré manque, du jour où lendemain. L’était pas simple au début mais aujourd'hui, mi lé super bien", avoue-t-il.



Le chanteur finit par s’éloigner de la musique, malgré l’envie : "Mi té un peu tout seul, la routine y prend le dessus. Et puis, ici ou trouve pas un Réunionnais pour enregistre à ou comme ça non plus".



"La Réunion l'a donne à moin l'envie"



L’appel de la musique étant trop fort, l’artiste monte un studio en Vandée et réalise quelques projets avec d’autres artistes locaux : "Nous l’a fait band featuring entre temps, mais pas de Vynketi seul. Mais té plus fort que moin..."



En mars 2020, la pandémie a redonné à l’artiste l'envie de reprendre le micro. Il annonce alors à ses fans un retour proche avec des propositions musicales authentiques.



"La passé quelque chose que la touche à nous ! Mon manager DJ Assan, mon madam. Nous réalisé que le public lé toujours là. La Réunion l'a donne à moin l'envie de réinvestir a moin et DJ Assan l’a vraiment été le moteur", assure l'artiste.



Vynketi, désormais mécanicien-moteur/chanteur, enchaîne quelques dates en métropole et se lance : “Allons béké, le peup y veut !”





Somm ou : "Parce que sans mon madam, mi lé pas entier"



Il tient sa promesse, avec “







Il tient sa promesse, avec "Somm ou", un titre dédié à celle qui a toujours été son premier soutien : "Mon ti madame la toujours été derrière moin et dans tout ce que mi fait. Cette année nous l'a marié, c'était comme si bondieu l'avait écrit ça comsa". Le clip qui vient de sortir sur toutes les plateforme est surement le début d'une longue série . "Mi tiendra jamais le même rythme qu'avant, mon priorité c'est mon vie de famille", prévient l'artiste. "Mais en parallèle, mi va donne ce que mi peut donné à La Réunion". D'ailleurs, l'artiste, qui n'a pas pu rentrer sur l'île depuis 12 ans, "promet de revenir". La sortie de Somm ou ayant "réveillé quelque chose".