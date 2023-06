Vyin fête de la musique à Saint-Paul le 21 juin

Direction le boulodrome de Bellemène, le Parc-en-ciel de Plateau Caillou, le Plateau noir du Ruisseau, Kaz Maron à la Saline, le parking de l’école de Carosse ou encore la place du marché forain de Saint-Paul pour célébrer la musique. De 14 heures à 16 heures, place à la scène ouverte libre. Venez nombreuses et nombreux !De 16 heures à 23 heures, des artistes péï se produiront : CLARA, NEL, Laura BEG, DANGEROUS, Laurent ROSÉLI, MÉDÉRICE, et bien d’autres encore ! À L’occasion de la Fête de la Musique, venez vibrer à Saint-Paul ! Retrouvez ci-dessous le programme complet prévu dans les Bassins de vie.Par ailleurs, la Longère Sudel-Fuma accueillera aussi le 21 juin à 18h30 le concert du groupe KOMBO. La Fête de la musique fera aussi rayonner le réseau de lecture publique de Saint-Paul. Les médiathèques et bibliothèques proposeront ainsi différentes activités à cette occasion.