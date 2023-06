Vyin fé la fèt au "Kabar l'EAIO dann somin" à La Saline

Le rendez-vous est donné pour ce dimanche 2 juillet 2023 à l’Usine de Vue Belle dès 16h pour que rayonne dans les hauts l’identité de l’école.

L’engouement de toute une communauté autour d’une création audacieuse



Alon bat in karé « KABAR L’EAIO DANN SOMIN »

L’ÉCOLE ARTISTIQUE INTERCOMMUNALE DE L’OUEST – EAIO fête ses 10 ans, une belle occasion de mettre en lumière son projet pédagogique et artistique « KABAR L’EAIO DANN SOMIN » préparé cette année par les élèves et sous la direction artistique de KAFMARON.Ce projet est une fusion de différentes formes d’arts, notamment les arts visuels, la musique, le cirque, le théâtre et la danse… L’idée est d’explorer de nouveaux concepts et de repousser les limites de l’expression artistique. Ainsi, c’est plus de 350 élèves, intervenants et pédagogues issus des 5 communes du Territoire de la Côte Ouest, tous passionnés d’art et d’idées créatives qui se sont mobilisés autour de cette initiative unique en son genre.Cette restitution marque un temps fort dans l’ascension de l’école. L’année se terminera sur des notes colorées à travers un défilé original et un concert des élèves de l’école. Comme pour l’enseignement des disciplines elle se fera au cœur même du quartier de la Saline, sur le site patrimonial de Vue Belle empreinte d’histoire et d’identité locale que l’école souhaite transmettre à toutes les générations en rendant accessible l’enseignement artistique.Le public pourra découvrir le défilé de 5 chars aux couleurs des 5 communes du Territoire de la Côte Ouest : Ville de la Possession Ville de Saint-Leu accompagnés de chants, de danses et de cirquassiens.Des textes passionnants issus du concours « In fonnkèr pou mon komune » seront également mis en lumière. Les festivités se termineront par un concert donné par les élèves de l’ EAIODe manière symbolique, ce spectacle mêlant toutes les disciplines est à l’image de l’ambition que souhaite porter le TCO, celle de faire de l’Ouest un territoire d’excellence culturelle.