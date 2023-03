“Vyin bougé au Case Pausé”, une action de proximité à Tan Rouge

La mobilisation des habitants a été rendue possible en partie grâce à l’Association Socioculturelle et Sportive de Tan Rouge. Les activités ont été programmées par le Service de Dynamisation des bassins de Vie du secteur Nord.



L’objectif de ces demi-journées de « Vyin bougé case pausé » était de proposer des activités variées telles que l’initiation au moringue, au steel pan, boxe française, atelier secourisme de la protection civile. Également au programme, des activités artisanales et naturelles comme l’initiation au tressage de feuilles de coco.



Lors de la dernière journée, les habitants ont pu embellir le site en présence de Jean-Noël Jean-Baptiste 19ème adjoint de quartier, délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie du Guillaume.



Plusieurs arbres ont été plantés, en particulier un Tan Rouge, arbre mythique du quartier qui porte son nom.



Cette semaine s’est conclue par un riz chofé partaz et en musique.