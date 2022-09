A la Une .. Vue sur mer et...canapé à Saint-Benoît

A l'initiative de l'association Réunionnais volontaires, des citoyens ont sacrifié une partie de leur week end pour ramasser les déchets jonchant le littoral bénédictin. Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 17:43





Le but est atteint bien que la caractéristique des déchets retrouvés en pleine nature donne toujours à réfléchir sur l'irresponsabilité de certains. "L'objectif de ce ramassage était de "nous faire prendre conscience de la quantité de déchets que nous produisons quotidiennement et sur les traces que les Humains laissent malheureusement dans la nature", indique l'association Réunionnais volontaires.



En 3 heures de "récolte", les bénévoles ont pu récupérer 2 tonnes de déchets. "Métaux, plastique, canettes, verre, roues, batteries et même des objets insolites tels qu’un canapé-lit, un caddie ou un four", énumère



