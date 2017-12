Vue Belle : Engouement autour du Futsal

Les «Choupinou », équipe de Saint-Leu a remporté le tournoi de futsal organisé récemment au gymnase de Vue Belle par l’ASC Corbeil, en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) et la Mairie de Saint-Paul. Cette manifestation était une première à la Saline. Elle était chapeautée par l’équipe d’organisation de l’ASC Corbeil sous la houlette de Jean-Marie Daly, et de Roselien Basque, représentant une association de Barrage.



Au-delà des résultats, l’engagement des équipes et l’engouement suscité autour de cette discipline ont rappelé que l’essentiel, après tout, ou avant tout, c’est d’y participer. Un état d’esprit qui a fait toute la réussite de ce tournoi de futsal ayant réuni 12 équipes de 7 joueurs. Les matches étaient officiés par les arbitres de la LRF. À la demande du Maire, ce genre de tournoi (avec l’appui du service des Sports et de l’OMS de Saint-Paul) pourrait se jouer plus régulièrement. « Je veux que la Saline bouge sur le plan sportif et culturel », souligne Joseph Sinimalé, saluant le succès de l’événement qui s’est déroulé en présence d’Hubert Sidoni, représentant de la LRF.