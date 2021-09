La grande Une Voyagez "sur les routes du monde" de Sophie Vallée

Agrippez vos bagages à votre deux-roues direction le monde en compagnie de l’auteure Sophie Vallée. Son ouvrage "Sur les routes du monde" sorti en août dernier vous emmène pour de multiples escapades dans les roues de Motoland Aventure. Par LG - Publié le Dimanche 26 Septembre 2021 à 15:05





Cette association a largement communiqué sur l’île de La Réunion, depuis une vingtaine d’années, sur ses aventures, à travers des films, des articles et des expositions de photos. Ce texte a été écrit en pleine période de pandémie de coronavirus, alors même que la narratrice, "privée de voyages", comme beaucoup, s’est souvenue et a pris du recul sur ces bons moments de liberté.



Sophie Vallée vit sur l’île de La Réunion avec Joël Fort, avec qui elle a partagé comme passagère près de quinze années de périples aux quatre coins de la planète. Elle a publié pour Motoland Aventure une cinquantaine d’articles et écrit les textes d’une dizaine de films réalisés par Serge Marizy et diffusés dans son émission Zone Australe, sur Antenne Réunion et actuellement sur ZEOP.



La vraie passion de celle travaillant depuis 25 ans dans l’administration territoriale reste l’écriture et les voyages. Profondément attachée à son île, elle a aussi vécu plusieurs années dans la région nantaise, lors de ses études littéraires (hypokhâgne S) et de philosophie. "Sur les routes du monde - récits de voyages à moto" est le premier livre de Sophie Vallée à retrouver, comme le veut la formule, dans les bonnes librairies.



motoland-aventure.com

