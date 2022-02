Voyageurs, l'aéroport Roland Garros répond à vos questions

Je devais partir jeudi, quand pourrais-je voyager ? L’aéroport de La Réunion Roland Garros répond à vos questions :



Quand l’aéroport sera-t-il rouvert ?



La décision de réouverture de l’Aéroport relève du Préfet de La Réunion, elle sera communiquée par les autorités préfectorales.



Comment allez vous organiser la reprise des vols ?



- Pendant l’alerte rouge, Le Poste de Commandement Opérationnel Aéroport établit, avec les compagnies aériennes, un programme de vol, avec plusieurs hypothèses.

- Dès le passage en phase de sauvegarde, les équipes aéroportuaires font un état des lieux précis de leurs installations et matériels.

- Une fois les installations sécurisées et en capacité de recevoir des avions et des passagers, les compagnies aériennes communiquent avec leurs clients sur les nouveaux horaires de vols.



Combien de temps va t il se passer entre l’ouverture de l’aéroport et le départ des premiers avions ?



Plusieurs heures, le temps nécessaire pour venir à l’aéroport et réaliser les différentes modalités administratives est pris en compte dans la reprogrammation des vols.



Comment les passagers peuvent il s avoir des informations sur leur vol ?



Les passagers doivent se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage. Par ailleurs, les horaires réactualisés en temps réel seront disponibles sur notre site internet https://www.reunion.aeroport.fr/ ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.



Quand est il des tests de dépistage anti Covid au départ ?



Les tests de dépistage sont valables 48 heures dans le sens Réunion-Métropole. Rendez-vous sur le site de La Préfecture pour connaitre les modalités de voyage : http://www.reunion.gouv.fr/voyages-en-provenance-et-a-destination-de-la-a8661.html. Par ailleurs, une organisation est actuellement mise en place afin que le laboratoire de dépistage, présent sur la plateforme aéroportuaire, puisse accueillir les passagers à la réouverture de l’aéroport.



Qu’est-ce que le PCO Aéroport ?



Le Poste de Commandement Opérationnel Aéroport a pour mission d’organiser la gestion de l’exploitation des installations aéroportuaires et des mouvements aériens, en amont et en aval du passage d’un phénomène cyclonique.



Il est en lien constant avec le Centre Opérationnel de La Préfecture et composé des membres de :

• la DSAC-OI (Direction de la Sécurité́ de l’Aviation Civile de l’Océan Indien)

• la SNA-OI (Service de la Navigation Aérienne de l’Océan Indien)

• la ARRG (Aéroport de la Réunion Roland Garros)

• la BGTA (Brigade de Gendarmerie du Transport Aérien)

• la PAF (Police Aux Frontières)

• les chefs d’escale des compagnies aériennes desservant l’île de La Réunion