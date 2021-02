La grande Une Voyages vers La Réunion : De nouvelles mesures à venir

La réunion entre les maires et le Préfet s'est tenue ce mardi après-midi au Conseil départemental. Au sortir de cette rencontre au sujet de la situation sanitaire, les édiles évoquent la possibilité d'un renforcement des contrôles sur les déplacements entre Mayotte, la métropole et La Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 15:56 | Lu 5033 fois

Contrôles plus stricts de la septaine



Un renforcement des contrôles des motifs impérieux et du respect de la septaine à l'arrivée à La Réunion. C'est ce que demandent les maires au Préfet.



Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, s'est exprimé à la sortie de cette réunion : "Nous avons sollicité des mesures plus strictes et rigoureuses. Le Préfet a rappelé l'impossibilité de mettre en place une septaine obligatoire, mais j'ai demandé des contraintes plus fortes sur la réalité des motifs impérieux. Il devrait annoncer de nouvelles mesures dans les jours à venir."











Fin des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion ?



Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis, a souhaité proposer une nouvelle mesure : "Je demande à ce qu'il y ait plus de contrôles à l'arrivée à La Réunion. Mais je veux aussi qu'on pose sur la table la question de la fin des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion !"



Elle rappelle cependant : "Il y a une solidarité nationale et régionale à avoir avec Mayotte sur les évacuations sanitaires mais c'est peut-être le moment de maîtriser les flux de diffusion et c'est un flux de diffusion !"





3 nouvelles communes menacées de couvre-feu



Les communes de Salazie (328 cas pour 100.000 habitants), L'Etang-Salé (166 cas pour 100.000 habitants) et Sainte-Suzanne (162 cas pour 100.000 habitants) devraient être concernées par un couvre-feu. "Le Préfet va prendre une mesure qui va concerner les 3 communes qui vraisemblablement connaître un couvre-feu", a déclaré le maire du Port, Olivier Hoarau, à la sortie de cette réunion qui est toujours en cours.



"Sainte-Suzanne, Salazie et L'Etang-Salé sont concernées. Il va sans doute y avoir des décisions prises dès demain par le Préfet pour annoncer ce couvre-feu que nous souhaitons territorialisé tant que l'on reste dans des couvre-feux à 22 heures", a précisé le maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion, Serge Hoareau.









Le taux d'incidence a chuté avant le couvre-feu



Le maire du Port s'insurge contre ce qu'il déplore être des "mesures en décalage". Il déclare : "On a pris un couvre-feu qui a pris effet à partir du 12, on se rend compte que du 6 au 12, les chiffres diminuent. À la veille du couvre-feu, les chiffres avaient baissé. Les chiffres avaient baissé avant le démarrage du couvre-feu !"















Gaëtan Dumuids sur place



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité