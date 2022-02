A la Une .. Voyages entre La Réunion et Maurice : Levée des motifs impérieux pour les vaccinés

Les conditions de voyage évoluent





Par décret paru au journal officiel du 12 février, les conditions de voyage en provenance et à destination de La Réunion sont modifiées. Ces mesures sont d’application immédiates et visent limiter la circulation du variant OMICRON de la COVID-19, notamment dans le cadre des déplacements aériens au départ et à destination de La Réunion.





Voyages à destination de La Réunion en provenance de métropole, de Mayotte ou de l’étranger



Eu égard à la situation sanitaire à La Réunion, toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion depuis la métropole ou depuis un pays étranger doit être munie du résultat négatif d'un test RT-PCR ou antigénique réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement.



Voyageurs vaccinés



Les voyageurs vaccinés doivent présenter les pièces suivantes lors de l’enregistrement et à l’embarquement : Schéma vaccinal complet ;

Résultats d’un test négatif de moins de 24h.

Voyageurs non vaccinés



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test négatif de moins de 24h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire et qu’elles s’engagent à s’isoler pour une durée de 7 jours.

Les passagers non vaccinés, âgés de 12 à 17 ans et voyageant avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet ne sont pas soumis à ces mesures.



La liste des motifs impérieux dépend de la zone d’appartenance de circulation du virus. Cette liste est fixée par le ministère de la Santé et est définie par arrêté ministériel.





Voyageurs en provenance d’une zone orange ou rouge



En complément de ces dispositions, les personnes en provenance d'un pays classé dans les zones orange ou rouge doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant: qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.



Voyages à destination de métropole



Le test pré-embarquement est supprimé dans le sens La Réunion – métropole pour les voyageurs vaccinés.



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement : Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h ;

Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire.

Ces personnes sont soumises à isolement de 7 jours à leur arrivée en métropole et devront réaliser un test à l’issue de la période d’isolement.



Les passagers non vaccinés, âgés de 12 à 17 ans et voyageant avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet ne sont pas soumis à ces mesures.



Le test préalable au départ vers la métropole n’est plus obligatoire. En revanche, les passagers non vaccinés pourront faire l’objet d’un test à leur arrivée et d’une mesure d’isolement en cas de résultat positif.



Déplacements entre La Réunion l’Île Maurice et l’Afrique du Sud



Les dispositions particulières prises par voie de décret ministériel restreignant les déplacements entre La Réunion, Maurice et l’Afrique du Sud sont abrogées.

Les déplacements vers ces 2 destinations sont soumises au principe général prévu pour la zone





Maintien des mesures de contrôles en provenance des pays étrangers



Compte tenu de la dégradation encore importante de la situation sanitaire à La Réunion, des tests antigéniques continueront à être imposés systématiquement à l’ensemble des passagers en provenance des vols arrivant de pays étrangers.

