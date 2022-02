Mayotte Voyages de et vers Mayotte: les nouvelles conditions

La Préfecture de Mayotte vient de préciser les nouvelles conditions imposées aux voyageurs au départ et à destination de Mayotte. A destination de la Réunion, les voyageurs ne seront plus soumis à l'obligation d'effectuer un test. Les conditions de voyage dépendent du statut vaccinal qui est à distinguer du passe vaccinal. En effet, le décret précise que le schéma vaccinal complet « voyageur » correspond à la validation de deux doses de vaccins à laquelle un délai de 9 mois est accordé pour pouvoir réaliser la 3ème dose. Par NP - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 17:30

Le décret n°2021-699 modifié le 12 février a fait évoluer les conditions de voyage en provenance et à destination de Mayotte.



Voyages au sein du territoire national

Pour les vaccinés voyageant au départ de Mayotte et à destination de la métropole :

Le test préalable au départ de Mayotte vers le reste du territoire national n’est plus obligatoire pour les voyageurs justifiant un schéma vaccinal complet.



Pour les non vaccinés voyageant au départ de Mayotte et à destination de la métropole :

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles justifient d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement :

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 h ou d’un test antigénique de moins de 48 h ;

- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire.



Pour les voyageurs vers Mayotte, la réglementation ne change pas :

Toute personne de douze ans et plus souhaitant se déplacer vers Mayotte depuis le territoire hexagonal ou depuis un pays tiers doit être munie :

- d’un justificatif de son statut vaccinal complet, ou d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial, de santé, ou professionnel ne pouvant être différé.

- d’un test antigénique ou un examen de dépistage de moins de 24 h.



Pour les vaccinés voyageant entre Mayotte et la Réunion :

Le test pré-embarquement est supprimé en provenance et à destination de la Réunion pour les voyageurs disposant d’un schéma vaccinal complet.



Pour les non-vaccinés voyageant entre Mayotte et la Réunion :

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager en provenance et à destination de la Réunion que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’embarquement :

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 h ou d’un test antigénique de moins de 48 h ;

- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire et qu’elles s’engagent à s’isoler pour une durée de 7 jours.

- Les passagers âgés de 12 à 17 ans qui ne sont pas vaccinés et qui voyagent avec des passagers disposant d’un schéma vaccinal complet suivent le parcours de leurs accompagnateurs : ils ne sont pas soumis aux motifs impérieux de déplacement.



Voyages en provenance de l’étranger et à destination de Mayotte

Il est rappelé que les conditions de voyages au départ de Mayotte et à destination de l’étranger sont définies par les pays d’accueil. Un récapitulatif par pays est disponible sur le site du Ministère des affaires étrangères :



Voyages en provenance d’un pays étranger classé en zone vert

Voyageurs disposant d'un schéma vaccinal complet

Les voyageurs disposant d'un schéma vaccinal complet doivent présenter les pièces suivantes lors de l’enregistrement et à l’embarquement :

- Schéma vaccinal complet ;

- Résultats d’un test RT- PCR ou antigénique négatif de moins de 24 h.

Voyageurs ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement :

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Résultats d’un test RT- PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ;

- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire et qu’elles s’engagent à s’isoler pour une durée de 7 jours,

- Déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.

- Tous les passagers ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet en provenance d’une zone verte feront l’objet d’un test à leur arrivée sur le territoire. En cas de résultat positif, un arrêté préfectoral d’isolement leur sera notifié pour une durée de 10 jours.



Voyages en provenance d’un pays étranger classé en zone orange

Pour rappel, Madagascar, l’Afrique du Sud, les Comores et les Seychelles sont classés en zone orange.

Voyageurs disposant d'un schéma vaccinal complet

Les voyageurs disposant d'un schéma vaccinal complet doivent présenter les pièces suivantes lors de l’enregistrement et à l’embarquement :

- Schéma vaccinal complet ;

- Résultats d’un test RT- PCR ou antigénique négatif de moins de 24h.

Voyageurs ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement :

- Justificatif du motif impérieux de déplacement ;

- Résultats d’un test RT- PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ;

- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire et qu’elles s’engagent à s’isoler pour une durée de 7 jours,

- Déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.

Tous les passagers en provenance d’une zone orange, quel que soit leur statut vaccinal feront l’objet d’un test à leur arrivée sur le territoire. En cas de résultat positif, un arrêté préfectoral d’isolement leur sera notifié pour une durée de 10 jours.