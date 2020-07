A la Une .. Voyages annulés non remboursés: L'UFC et la CLCV saisissent le conseil d'État

L'UFC et la CLCV ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour contester l'ordonnance autorisant les professionnels du voyage à proposer un avoir (plutôt qu'un remboursement) aux clients dont les voyages ont été annulés pour cause de pandémie. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 15:31 | Lu 605 fois

Deux associations de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir et la CLCV, ont annoncé ce lundi avoir déposé un recours devant le Conseil d'État pour contester l'ordonnance du 25 mars autorisant les voyagistes à proposer un avoir aux clients dont le séjour a été annulé en raison de la crise du coronavirus. Elles réclament un remboursement obligatoire.





Si une Commission de remboursement des avoirs était censée permettre de régler "un grand nombre de situations", elles estiment que "la limitation très stricte par les professionnels du périmètre des cas éligibles au remboursement immédiat et l’absence de garanties de suivi d’effet des recommandations de la commission par les agences (elles ne seront pas tenues de rembourser) ont douché tout espoir d’avancées par l’amiable".



"Le secteur des agences de voyages doit avoir accès au crédit de trésorerie garantie par l'État. Ce n'est pas aux consommateurs à sauver les voyagistes par le renoncement de leurs droits", est-il encore dénoncé.



"En laissant aux professionnels le droit d'imposer des avoirs en lieu et place du remboursement, et en reportant à 18 mois (période de validité des avoirs) la possibilité d'être remboursée, l'ordonnance du 25 mars viole doublement les textes européens comme le souligne la recommandation de la Commission européenne du 13 mai dernier", estiment les associations , rappelant l'ouverture d'une procédure en infraction contre la France par la Commission européenne.