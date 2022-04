A la Une .. Voyages : "Toujours des discrimination envers les non vaccinés", reproche Jean-Hugues Ratenon

Malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire et du pass vaccinal, "il y a toujours des discriminations et inégalités entre vaccinés et non vaccinés", reproche Jean-Hugues Ratenon, qui a adressé un courrier aux ministres de la Santé et des Outre-mer. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Avril 2022 à 12:08

Le courrier :



Messieurs Les Ministres,



Le Préfet a annoncé la fin de l’état d’urgence sanitaire le vendredi 01 avril 2022 et la fin du pass vaccinal ce lundi 04 avril 2022.



Mais je constate qu’il y a toujours des discriminations et inégalités entre vaccinés et non vaccinés.



Pour voyager vers l’Hexagone, une personne vaccinée peut le faire sans justifier d’un quelconque document. Pour voyager vers La Réunion, elle lui faudra un test RT-PCR ou antigénique. Cependant, les non-vaccinés quant à eux, sont obligés de justifier leur déplacement d’un motif impérieux pour pouvoir voyager que ce soit dans un sens ou dans l’autre.



Nous savons tous que nous allons devoir vivre avec ce virus et nous savons tous qu’en Hexagone, pour voyager d’un Département à un autre, nous n’avons pas besoin de motif impérieux. Alors pourquoi le maintenir entre La Réunion et l’Hexagone ? Cette inégalité n’a pas lieu d’être.



Il est temps de revenir à une situation normale puisque cela pénalise beaucoup de familles Réunionnaises, qui ne voyagent pas forcément par plaisir, mais par nécessité.



Le Préfet de La Réunion a d’autant plus confirmé hier que cette décision n’incombe pas à la préfecture mais à l’Etat.



Je vous demande donc, Messieurs Les Ministres, la levée du motif impérieux pour l’ensemble des voyageurs, en provenance ou à destination de La Réunion et de l’Hexagone.



Messieurs Les Ministres, je vous saurais gré de bien vouloir porter une attention particulière à cette demande.



Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs Les Ministres, l’expression de ma très haute considération.



Jean-Hugues RATENON

Député de La Réunion