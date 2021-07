La grande Une Voyages Réunion-Métropole : Les passagers vaccinés exemptés de tests Covid

Changement de taille pendant les vacances scolaire, l'arrêté qui dicte les mesures sanitaire pour les déplacements entre La Réunion et la métropole a changé. Dans le sens Réunion-Métropole, ceux qui sont totalement vaccinés n'auront plus à faire un test PCR Covid 72 heures avant l'embarquement Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 17:11

"Le voyageur justifiant d’un schéma vaccinal complet et les mineurs l’accompagnant n’auront plus l’obligation de présenter le résultat d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement", précise la préfecture.



En effet, le nouvel arrêté publié par le Gouvernement précise que les règles changent pour les Réunionnais à destination de l'Hexagone. Les personnes vaccinées n'ont plus à réaliser de test PCR 72 heures avant le vol ou de test Antigénique 48 heures avant leur départ. Pour rappel, les motifs impérieux ne s'appliquaient déjà plus à ceux qui disposent d'un schéma vaccinal complet.



Les personnes qui ne sont pas vaccinées doivent toujours justifier un motif impérieux mais aussi présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d'un test Antigénique négatif de moins de 48 heures avant l'embarquement. Ils doivent aussi s'engager à s'isoler pendant 7 jours et réaliser un nouveau dépistage à l'issue de la septaine.