A la Une . Voyages Métropole/Réunion : Pas de test PCR pour les vaccinés dès lundi

Le Gouvernement a modifié les arrêtés régissant les déplacements entre la métropole et les Outre-Mer. Les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet n'auront plus à se soumettre à un dépistage Covid avant d'embarquer. Par NP - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 11:43

C'est à partir du lundi 4 octobre que le Gouvernement lève l'obligation de test PCR pour les voyageurs entre la métropole et l'ensemble des territoires d'Outre-Mer.



Pour l'instant, les mesures en vigueur obligent les personnes totalement vaccinées de se soumettre à un test PCR dans les 72 heures avant leur vol vers La Réunion. Ces voyageurs sont donc soumis aux mêmes contraintes que ceux qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal.



Mais le dispositif déjà mis en place dans le sens Réunion/Métropole va être appliqué à tous les déplacements vers ou depuis les Outre-Mer : les personnes qui ont leur Pass sanitaire n'ont plus à faire de test PCR avant d'embarquer, celles qui ne sont pas vaccinées doivent présenter un motif impérieux et se faire dépister.