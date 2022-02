A la Une . Voyages : Les motifs impérieux levés pour les vaccinés

La préfecture annonce le maintien de nombreuses mesures de lutte anti-covid dont le couvre-feu à 21 heures mais allège plusieurs restrictions notamment celles pour les voyageurs. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 18:25

Voyages en provenance de métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).

Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 24h.



Voyage à destination de la métropole



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.

Tous les voyageurs doivent présenter avant l’embarquement les résultats négatifs d’un test de moins de 48h.









Voyages en provenance et à destination de Mayotte



Les motifs impérieux de déplacement sont levés uniquement pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet).



Les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux.



Tous les voyageurs doivent présenter un test avant l’embarquement. Ces tests doivent être faits 48h avant l’embarquement pour tous les passagers.



Voyages en provenance et à destination de l’Ile Maurice ou d’Afrique du Sud



Depuis le samedi 4 décembre 2021, seuls les passagers justifiant d’un motif impérieux peuvent voyager en provenance et à destination de l’Ile Maurice et d’Afrique du Sud.



Avant l’embarquement, tous les voyageurs doivent présenter les résultats d’un test négatif de moins de 24h. A ce stade, cette mesure reste valable bien que l’Afrique du Sud et l’Ile Maurice soient désormais sur la liste des pays « orange ».



