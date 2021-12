Santé Voyages : Le retour du test PCR pour tous les voyageurs

Devant l’arrivée d’une nouvelle vague épidémique en France, le gouvernement a émis de nouvelles mesures sanitaires. L’une d’entre-elle concerne le retour des tests PCR à effectuer avant de prendre l'avion pour venir à ou quitter La Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 06:05





"Nous allons sans tarder rétablir les tests avant embarquement pour les personnes vaccinées ou non qui se rendent de l'Hexagone vers les territoires d'Outre-Mer", déclarait le ministre devant les sénateurs mercredi dernier. Cette décision vient tenter une nouvelle fois de freiner la propagation du coronavirus sur les territoires ultramarins.



Ce week-end, les tests pré-embarquements ont été rétablis pour l'ensemble des vols au départ et à destination de La Réunion.



Le rétablissement attendu du dépistage des voyageurs



Longtemps pointé du doigt, le rétablissement des dépistages suscite de nombreuses réactions chez les parlementaires. Du côté des députés Réunionnais, Philippe Naillet “salue cette mesure de bon sens ”, tandis que Jean-Hugues Ratenon considère que le ministre “ne manque pas de culot”, tant cette décision est selon lui tardive.



L’entrée en vigueur de la mesure prend effet dès aujourd’hui et concerne autant le public vacciné que les personnes non-vaccinées. Les voyageurs qui s’apprêtent à se rendre sur l’île devront prévoir ce dépistage dans les plus brefs délais.



