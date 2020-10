Voyage au bout de l'enfer

Pour rappel récent (car cela a commencé bien avant), depuis mars 2012, la France a été confrontée à une vague d'attentats islamistes sans précédent , causant la mort de 270 personnes dont le dernier en date est l'attaque au couteau de la Basilique Notre dame de Nice., en ce mois d'Octobre. Nice est ébranlée uns seconde fois ! Trois morts et plusieurs blessés .



Il faut bien se rendre à l'évidence, le Djihad est lancé contre la France..

En plus, Erdogan, ce fou furieux, en rajoute une couche, en insultant la France à travers notre Président..



Ce Président qui va enfin comprendre que l'on ne combat pas le terrorisme avec des minutes de silence, des bougies, et des marches blanches.



Je reprendrai ces paroles justes de Marion Maréchal : "Si nous ne tuons pas l'islamisme, c'est l'islamisme qui nous tuera"..

"Lorsqu'un ennemi vous déclare la guerre, il n'y a pas de neutralité possible."



Ce sont des paroles réalistes.

Le Français veulent des actes de la part de nos gouvernants, ils ne veulent plus passer sous le joug des islamistes.

Notre civilisation, notre histoire, notre culture, notre religion, notre avenir, sont en jeu.



Je ne fais pas d'amalgame, je parle bien d'islamistes qui prônent le Djihad.



Mais puisque Charles Martel les a repoussé à Poitiers en 732 dans leur ambition de conquête, Faisons de même.



L'heure n'est plus à la pédale douce, ACTION.