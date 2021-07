Vous, les femmes.

Profiter de la faiblesse de l’autre ne mène pas bien loin. Par leur comportement peu vertueux, les hommes sont en train de nous emmener en enfer. Leur attitude vis-à-vis des femmes est pour le moins ambigu. D’un côté, la pulsion naturelle de vie est telle que l’homme est prêt à tout pour conquérir : le meilleur comme le pire, le don de soi comme la domination, le mépris et même le crime. Pour ce qui est de la pagaille du Monde, on met souvent la responsabilité de cette situation sur le dos des hommes, on n’a pas tout à fait tort.



Cela est fort bien résumé par l’expression « L’homme est un loup pour l’homme ». Mais, quel est donc le rôle des femmes dans cette sombre histoire ? Par leur comportement peu vertueux, auraient-elles, elles aussi, une part de responsabilité ? Quelle attitude, nous les faibles femmes, pouvons-nous adopter, face à l’insupportable pression masculine ? Après tout, on aime ou on n’aime pas et la bonne leçon à donner à l’homme que l’on n’aime pas serait un refus catégorique de tout dialogue, de tout contact. Là aussi, nous avons deux cas de figure : On accepte l’union avec un homme que l’on aime et les cruelles statistiques nous apprennent qu’un couple sur deux ne tient pas longtemps. Peu importe de savoir qui n’est pas vertueux dans ce cas, c’est un fait. Le deuxième cas de figure est plus intéressant à analyser. On accepte le dialogue puis éventuellement l’union avec un homme que l’on n’aime pas. Il y a probablement 50% de cas de femmes traumatisées ou désespérées qui comme le lierre crient haut et fort « Je meure ou je m’attache » mais il y en a aussi beaucoup (traumatisées ou pas), qui saisissent l’occasion pour presser au maximum le citron masculin, et ce ne sont pas ces couples-là, les plus éphémères.



Les torts seraient-ils partagés ? Je ne le pense pas, car c’est tout de même la prétendue supériorité masculine qui mène le bal et les femmes peu vertueuses comme la pagaille du Monde n’existeraient sans doute pas si les rapports entre tous les humains étaient un peu plus apaisés, si les notions d’amour, de fraternité et de tolérance, pénétraient davantage nos âmes.