Vous êtes un artisan ? Ne manquez pas l’événement "Zartizan péi dann por SinZil"

Que vous soyez bijoutier, céramiste, menuisier ou autre, participez à « Zartizan péi dann por SinZil », un événement du TCO, qui souhaite mettre en avant la richesse et diversité du patrimoine artisanal local.Pendant deux jours, les 28 et 29 mai 2023, en participant à « Zartizan péi dann por SinZil », vous pourrez montrer votre savoir-faire et vos créations, échanger des idées, découvrir de nouvelles tendances et tisser des liens avec des personnes partageant votre passion.Cet évènement est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux horizons, d’élargir votre réseau professionnel et de vous faire connaître auprès d’un public plus large, composé d’amateurs d’artisanat, de touristes et de passionnés de la culture locale.L’autre avantage est que vous pourrez exposer vos créations dans différents lieux. En effet, le port de plaisance de Saint-Gilles offre plusieurs espaces sur lesquels vous pourrez présenter votre activité.Si vous êtes un artisan péi, passionné par votre métier et que vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à vous inscrire en ligne sur le site du TCO.