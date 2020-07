A la Une ... "Vous êtes le promoteur d’André Thien Ah Koon qui est l’anti-intercommunal de La Réunion"

Impossible de tenir le conseil municipal de St-Joseph hier soir sans aborder la crise que traverse la CASUD. L’opposant municipal, Jeannot Lebon, s’est inquiété d’une sortie de St-Joseph de l’intercommunalité. Par PB - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 14:00 | Lu 4401 fois





Le conseil s’est ensuite poursuivi avec l’adoption de 102 affaires dont, dans le contexte de crise sanitaire, le vote à titre exceptionnel du compte administratif 2019 avec un résultat net excédentaire de 2,3 millions d’euros, les discussions sur les orientations budgétaires et le budget primitif 2020 de plus de 72,9 millions d’euros. La municipalité table ainsi sur une baisse des recettes de fonctionnement et compte investir plus de 23 millions dans des projets de travaux notamment. "Toutes les interco ont connu de grandes crises et on s’en sortira", a voulu rassurer Patrick Lebreton à l’attention du conseil municipal. Hier matin, une réunion de médiation s’est tenue en sous-préfecture de St-Pierre pour tenter de trouver une sortie de crise. Le maire de St-Joseph a donc dû faire le point sur la situation face à ses élus . Sur la question de l’élection de la présidence de la CASUD, "chacun a pris son parti. Les choses ont été claires(…)il suffit de compter". Et Patrick Lebreton a effectivement fait les comptes. Vidéo à l’appui, il a démontré que les relations difficiles avec l’intercommunalité avaient déjà été soulevées par l’élu de l’opposition Alin Guezello en novembre dernier. "Je n’ai pas été à la course ni d’une vice-présidence ni d’une responsabilité à la CASUD", a confirmé le conseiller régional. Il ne restait plus qu'à se tourner vers le nouvel élu de l'opposition."Je ne sais pas comment vous faites pour lire à travers les enveloppes", a répondu Jeannot Lebon pour finalement reconnaitre avoir "fait des choix ". L’élu a également fait part de ses interrogations et son inquiétude, "je n’ai pas vu dans votre profession de foi ni dans votre programme, l’objet de quitter la CASUD". "Ou sa ou veu amène anou?", a-t-il questionné."Les seuls élus qui n’ont pas pris part au vote pour faire la grande interco c’est le Tampon", s’est emporté Patrick Lebreton. "Vous êtes le promoteur d’André Thien Ah Koon qui est l’anti-intercommunal de La Réunion".Le conseil s’est ensuite poursuivi avec l’adoption de 102 affaires dont, dans le contexte de crise sanitaire, le vote à titre exceptionnel du compte administratif 2019 avec un résultat net excédentaire de 2,3 millions d’euros, les discussions sur les orientations budgétaires et le budget primitif 2020 de plus de 72,9 millions d’euros. La municipalité table ainsi sur une baisse des recettes de fonctionnement et compte investir plus de 23 millions dans des projets de travaux notamment.