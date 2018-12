Vous êtes invités au live d’Ann O’aro, dans son quartier à Tan Rouge

Dans le cadre du projet « Virages », l’association Contrebande et ses partenaires, vous invitent au concert d’Ann O’aro.



Rendez-vous ce lundi 10 décembre 2018 à 19h au « Rond coq » situé Lotissement Cross à Tan Rouge.

L’entrée est gratuite !



Profitez-en pour apprécier Ann O’aro, jeune artiste réunionnaise montante soutenue également par le dispositif Békali (cru 2018).



► Découvrez cette artiste bouleversante, à travers l’article du magazine Les Inrockuptibles diffusé en août dernier.



► Suivez l’actualité d’Ann O’aro sur sa page Facebook.





Qui est Ann O’aro ?

Ann O’aro vit à Tan Rouge…



L’artiste aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix : « Je viens des arts martiaux et de la musique, avant de choisir le maloya pour chanter sur des sujets intimes et tabous ».



Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmination poétique branchée sur les tabous insulaires et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. Comme dans Kap Kap, une de ses chansons écrites dans le créole de La Réunion, son île natale. Un fonnkér cru et cinglant qui décrit l’étreinte d’un père incestueux, qui embrasse la folie et la violence d’une pulsion criminelle dans toute sa banale sauvagerie : «Amoin, marmay, bonom, lo lou, tousala ansanm, mi mor pour rash aou in kri, kan mêm sa pal amour / Moi l’enfant, l’homme, le loup, tout à la fois, je meurs de t’arracher un cri, à coup de griffes, à coup de queue, même si ce n’est pas un cri d’amour ».



Et le chant d’Ann jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.



Son premier enregistrement « Ann O’aro » est sorti en septembre 2018 chez Cobalt/BUDA Musique.





Qu’est que le projet « Virages » ?

Le principe

Pendant une temps de résidence (environ 10 jours), les auteurs invitent une musicienne, Ann O’aro, dans un village des hauts de La Réunion : Tan Rouge.



Ils réalisent des images (portraits, paysages, interviews…), et enregistre les voix, les ambiances, la musique avec l’invité. Cette matière est utilisée ensuite lors d’une soirée de projection, où sont invités les habitants. Toute cette restitution est également filmée, pour être réutilisée dans un montage final, qui sera mis à disposition du public lors d’autres évènements (expositions, projections, rencontres, festivals…).



L’objectif

Créer un évènement rencontre multidisciplinaire (projections/concert) entre les habitants de Tan Rouge, Ann O’aro, et les habitants de La Réunion.



Pour cela, le film réalisé pourra être visible à plusieurs occasions à Tan Rouge, et mis ensuite en avant sur internet (réalisation d’une chaine dédiée sur internet).