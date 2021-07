Vous êtes favorables au reconfinement de La Réunion

La circulation du coronavirus à La Réunion s’accélère ces dernières semaines. Un record de contaminations a été enregistré au début des vacances scolaires et un bond important est observé depuis quelques jours par les autorités.



Le préfet de La Réunion a remis en place un couvre-feu à 23 heures le mercredi 14 juillet. Le Pass sanitaire est lui entré en vigueur ce mercredi 21 juillet. Il n’a pas exclu de durcir les mesures sanitaires si la situation ne s'améliore pas à La Réunion.



Faut-il reconfiner La Réunion ? Votre avis :



Vous étiez plusieurs milliers à répondre à cette question qui vous a été posée ce matin sur Zinfos974. 59,33% d’entre vous se sont prononcés en faveur du retour d’une restriction des déplacements sur toute la journée.



Sur les réseaux sociaux, la tendance est la même sur la page Facebook de Zinfos974 où sur les centaines de réponses, 53,39% se sont dits en faveur du retour du confinement.



Pourquoi reconfiner La Réunion ?



Vous avez argumenté vos choix dans l’espace de commentaires de Zinfos974 : “Il faut confiner au moins un mois pour qu’il y ait moins de virus qui circule”, affirme un Zinfonaute.



Un autre veut aller plus loin : “Reconfiner sans fermer l’aéroport et le port n’a aucun intérêt durable. Il faut prendre exemple sur l’Australie, une île est un atout.”



Il ne faut cependant pas oublier que 40,67% des internautes se sont prononcés contre le reconfinement. “C’est de l’hypocrisie quand les voyages sont autorisés. (...) À un moment, il faut vivre avec”, assure un utilisateur. “Confiner a un coût violent pour la société”, rappelle un Zinfonaute.



Le préfet de La Réunion avait lui-même lancé un appel au respect des gestes barrières et à la vaccination pour éviter un reconfinement et ses conséquences sur l’économie réunionnaise. Mais le plus haut représentant de l’Etat évoque la possibilité de mettre en place de nouvelles mesures restrictives prochainement dans le but de ralentir la circulation du coronavirus à La Réunion.