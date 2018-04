<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Vous avez plus de 60 ans, vous avez des problèmes de vue, et vous habitez le Sud, ces infos sont pour vous





Des ateliers de 3 heures (8h30 à 12h00) sont proposés à la Céci base de Saint-Pierre d'avril à juin pour vous permettre de :

- réapprendre à être plus autonome chez vous ;

- découvrir des loisirs accessibles ;

- (ré)apprendre à utiliser un téléphone ou un smartphone malgré vos problèmes de vue.



Vous serez informés sur :

- le matériel qui peut vous apporter plus d’autonomie dans les activités de votre vie quotidienne : déplacements, cuisine, ménage, hygiène…

- les jeux de société et activités qui vous sont accessibles,

- les téléphones fixes et mobiles, ainsi que les tablettes que vous pouvez utiliser malgré vos problèmes visuels.



Les premières séances se dérouleront le Mercredi 25 et le Vendredi 27 avril de 08h30 à 12h00.

Le transport pour les participants est gratuit : nous venons vous chercher à votre domicile et nous vous ramenons. Vous pouvez venir accompagné par une personne de votre entourage si vous le souhaitez.

Le petit déjeuner est offert. Nous vous attendons nombreux !

Pour plus d’informations, nous contacter au 02 62 57 98 27 -

Le Département soutient le Comité Valentin HAUY de La Réunion et de l'océan Indien qui organise avec la Céci-Base du Département des ateliers en faveur de l'Autonomie dans la vie journalière et dans les loisirs pour les séniors perdant la vue. Cette action pilote en faveur des personnes âgées est menée en partenariat avec les CCAS des communes du Sud et les services des actions de santé du Département.





